مناقشة وضع الصحافة في منتدى سان بطرسبرغ الثقافي الدولي

باكو، 17 نوفمبر، أذرتاج

تعمل وكالة تاس الروسية كشريك إعلامي ووكالة الصور الفوتوغرافية لمنتدى سان بطرسبرغ الثقافي الدولي الذي انتهى امس. تفيد وكالة أذرتاج أن وزير الثقافة الروسي فلاديمير مدينسكي والنائب الأول للمدير العام لوكالة تاس ميخاييل غوسمان ألقيا كلمتين في حفل الفطور العملي للمنتدى المقام في سان بطرسبرغ. ناقش الوزير ومخاييل غوسمان مسألة ترويج السينما الروسية في البلدان الأجنبية مع الضيوف الأجانب والمشاركة الأكثر نشاطاً للمخرجين الروس في المهرجانات الأوروبية والتعاون بين ممثلي وسائل الإعلام.

وعقد اجتماع القسم برئاسة المدير العام لـتاس سرجي ميخايلوف في إطار منتدى سان بطرسبرغ الثقافي الدولي تحت عنوان "المواصلات الجماهيرية" وقدم فيه العاملون في وكالة تاس وغيرها من الوسائل الإعلامية مشاريعهم الإعلامية الخاصة.