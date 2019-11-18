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    بحث دور الأحزاب السياسية في التعاون بين برلمانات بلدان رابطة الدول المستقلة

    ١٨.١١.٢٠١٩ [١٥‎:٤٤]

    باكو، 18 نوفمبر، (أذرتاج).

    سيقوم عضو المجلس الوطني الاذربيجاني ميخائيل زابيلين بزيارة موسكو خلال الفترة 18-23 نوفمبر الحالي لحضور مؤتمر ينعقد بتنظيم مجلس الدوما الروسي وتحت عنوان " دور الأحزاب السياسية في التعاون بين برلمانات البلدان الأعضاء في رابطة الدول المستقلة".

    وصرح المكتب الإعلامي بالمجلس الوطني لمراسل وكالة (أذرتاج) بأنه كما سيشارك العضو البرلماني علي هامش الزيارة في منتدى الأقاليم الأذربيجانية الروسية الـ10 المزمع عقدها في موسكو.

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    بحث دور الأحزاب السياسية في التعاون بين برلمانات بلدان رابطة الدول المستقلة