تنظيم أيام التدريبات الطبية الدولية السادسة في باكو

باكو، 19 نوفمبر (أذرتاج)

ستُنظم أيام التدريبات الطبية الدولية السادسة في باكو في 22 - 24 نوفمبر.

أفاد البروفيسور قربانخان مسلموف، الأستاذ لمركز "توبتشيباشيف" العلمي للجراحة ورئيس جمعية التعاون الطبي بين أذربيجان وألمانيا لأذرتاج أنه خلال هذه التدريبات التي انطلقت في عام 2014 من قبل مركز علم الأورام الوطني وجمعية التعاون الطبي بين أذربيجان وألمانيا سيتم تنظيم دورات دافوس التدريبية والتمرينية المعروفة في أوروبا وعلى المستوى الدولي لأكثر من 100 طبيب ومساعد للطبيب وطالب من أذربيجان وروسيا وأسيا الوسطى في طب الجراحة العامة وتنظير البطن وفحص التجاويف بالمنظار والفحص البصري وأمراض النساء وإنعاش القلب والرئة وطب الليزر.

ستُعقد مناقشات ومباحثات علمية وسيتم البث المباشر للعمليات الجراحية والدورات التدريبية في فندق "هوليداي اين"، وكما ستُنظم دروس الأساتذة في عيادات مختلفة. سيقام حفل الافتتاح في 22 نوفمبر في الفندق.

من الجدير بالذكر أن أيام التدريبات الطبية الدولية السادسة في باكو معتمدة من قبل وزارة الصحة في جمهورية أذربيجان كحدث مستدام في التعليم الطبي.