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    البروفيسور متين دوغان: إدراج الحقائق حول الإبادة الجماعية في خوجالي في الكتب المدرسية من أهم المسائل

    ١٩.١١.٢٠١٩ [١٣:٤٧]

    أنقرة، 19 نوفمبر، أذرتاج

    تظهر الإبادة الجماعية في خوجالي المرتكبة في الجغرافيا التركية الإسلامية جوهر الأحداث الأكثر خطورة في التاريخ والتي ارتكبت في العصر الحديث. من المهم نقل تفاصيل هذه الإبادة الجماعية إلى المجتمع العالمي وكما نقلها إلى الأجيال القادمة.

    أبدى بهذه الأفكار البروفيسور متين دوغان، مؤسس جامعة يلدريم بايزيد، لأذرتاج في تعليقه على أهمية مراسيم تقديم الإبادة الجماعية المرتكبة في خوجالي في أنقرة. قال الأستاذ إن أحد أهم القضايا هو إدراج الحقائق عن الإبادة الجماعية في خوجالي في الكتب المدرسية.

    من الجدير بالذكر أنه على أساس الاتفاقية الموقعة بين رابطة الأمم والمجتمعات ذات التاريخ المشترك في تركيا وجامعة يلدريم بايزيد في أنقرة، سيتم بناء مجمع النصب التذكاري والحديقة للإبادة الجماعية المرتكبة في خوجالي في ساحة الجامعة.

    صابر شاهتختي

    لمراسل الخاص لأذرتاج

    أنقرة

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