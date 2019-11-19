الإعلان عن تصنيف القدرة التنافسية للبلدان في مجال السياحة

باكو، 19 نوفمبر، أذرتاج

اعلنت المرتبة التي استقرت أذربيجان فيها في التصنيفات التنافسية الدولية للسياحة لعام 2019 (تقرير التنافسية للسفر والسياحة 2019) بين 140 دولة. يحتل بلدنا المرتبة ال71 وتقدمت في ذلك على العديد من الدول الرائدة المعروفة في قطاع السياحة.

افادت وكالة أذرتاج نقلا عن قناة CBC التليفزيونية أنه تم وضع الصيغة النهائية للتصنيف على الصفحة الرسمية للمنتدى الاقتصادي الدولي. يقوم هذا المنتدى بالذات كل سنتين بتحليل أسواق الدول المختلفة. تقدمت أذربيجان في القائمة العامة على الدول مثل الأردن وتونس وجمهورية دومينيكان وفلبين وكذلك بعض الدول الإقليمية مثل إيران وكازخستان وأوكرانيا وأرمينيا وغيرها. استقرت إسبانيا وفرنسا في رأس القائمة وتشاد واليمن في ذيلها.

يقيم تصنيف القدرة التنافسية للسياحة الدولية عدداً من العوامل والظروف التي تسهم في التنمية المستدامة لقطاع السياحة، مما يسهم في تقدم البلاد وقدرتها التنافسية.

إلى جانب التصنيفات العامة، تقام بالتصنيفات في المجالات المختصة أيضاً. على سبيل المثال، احتلت أذربيجان المرتبة ال28 في قائمة "بيئة الأعمال"، حيث سجلت 5.1 من أصل 7 نقاط ممكنة. وفقًا لهذا المؤشر، يتخلف بلدنا عن النمسا وإسبانيا وتركيا وروسيا ومعظم دول المنطقة. هونج كونج تتصدر القائمة وفنزويلا في نهايتها.

احتلت أذربيجان المرتبة ال38 في تصنيف "الأمن". تتصدر فنلندا القائمة، بينما تحتل السلفادور المرتبة 140.

احتلت أذربيجان المرتبة ال23 في تصنيف "القدرة التنافسية للأسعار". تحتل إيران المرتبة الأولى في القائمة، بينما تحتل المملكة المتحدة المرتبة الأخيرة.

تمكن نتائج التصنيف لأصحاب المصلحة من تقييم الفرص والتنبؤ بالمشاكل في قطاع السياحة.

تجدر الإشارة إلى أن المؤشر الذي تم تطويره في إطار منهاج تحديد التنقل المستقبلي للمنتدى الاقتصادي الدولي، قد تم إعداده في سياق صناعة برامج الطيران والسفر والسياحة. يتم تنفيذه بالشراكة مع مؤسسات مثل Bloom Consulting وSTR Global والاتحاد الدولي للنقل الجوي (IATA) ، المنظمة الدولية للحفظ على الطبيعة (IUCN) والمنظمة الدولية للسياحة (UNWTO) والمجلس العالمي للسفر والسياحة (WTTC).