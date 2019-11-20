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    جمعية أيديا تسكن طيور الدرة المطوقة في باكو

    ٢٠.١١.٢٠١٩ [١٣:٣٠]

    باكو، 20 نوفمبر، أذرتاج

    أسكنت جمعية أيديا العامة بحضور مؤسستها ورئيستها نائبة رئيسة مؤسسة حيدر علييف ليلى علييفا في التاسع عشر من نوفمبر تشرين الثاني الحالي 10 طيور الببغاء من نوع الدرة المطوقة / الباراكيت الأخضر / في حديقة تقع على طول شارع أتاتورك وسط العاصمة باكو.

    أفادت أذرتاج أن هذا النوع من طيور الببغاء المعروفة باللاتينية كـ " Psittacula krameri " المسكنة ضمن تنفيذ مشروع "بيئة المدينة" قادر على العيش والتكاثر في الظروف المناخية في العاصمة باكو.

    يرمي مشروع "بيئة المدينة" إلى إثراء أنواع الحيوانات والطيور القادرة على العيش والتكاثر طبيعيا في البيئة المناخية في العاصمة باكو خاصة في الأماكن العامة داخلها وضواحيها وكذلك الحفاظ عليها عن طريق تنفيذ تدابير وإجراءات متسلسلة.

    يذكر أن العاصمة باكو كانت حافلة في الماضي بالسناجب والببغاوات التي كانت تعيش في الحدائق والمتنزهات دون الخوف من السكان غير أن ظروف البيئة السيئة في أواخر القرن الماضي انخفض عددها انخفاضا حادا.

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