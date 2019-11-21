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    عدد سكان أذربيجان يبلغ 10 ملايين و44 ألفا و466 نسمة

    ٢١.١١.٢٠١٩ [١١:٤٩]

    باكو، 21 نوفمبر / تشرين الثاني، (أذرتاج)

    زاد عدد سكان أذربيجان بمقدار 63 ألفا و9 أشخاص أو 0.6 في المائة منذ بداية العام الحالي ليصل إلى 10 ملايين و44 ألفا و466 نسمة حتى الأول من شهر أكتوبر للعام الجاري.

    أفادت وكالة أنباء أذربيجان الرسمية أذرتاج نقلا عن هيئة الإحصاء الحكومية أن الكثافة السكانية تبلغ 116 نسمة في الكيلومتر المربع.

    ويسكن 52.8 في المائة من السكان في المدن و47.2 في المائة بالقرى ومنهم 49.9 في المائة هم الذكور و50.1 في المائة هن الإناث.

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