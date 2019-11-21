تأسيس منبر إعلامي للبلدان المطلة على بحر الخزر في روسيا

أستراخان، 21 نوفمبر، أذرتاج

أسس منبر إعلامي للبلدان المطلة على بحر الخزر في روسيا.

أفادت أذرتاج أن مؤتمرا منظما باسم "المدرسة الإعلامية للبلدان المطلة على بحر الخزر" شارك فيه طلبة كليات الصحافة والإعلام ومتخصصين وخبراء في مجال الصحافة والإعلام للبلدان الخمس المطلة على بحر الخزر أذربيجان وروسيا وكازاخستان وإيران وتركمانستان أكد على أن توقيع الاتفاقية على الوضع القانوني لبحر الخزر خطوة هامة للغاية في حياة بلدان حوض بحر الخزر وأن ذلك يظهر نفسه في كثير من المجالات خاصة في تنمية الصحافة والإعلام.

وتقدم خبراء إعلاميين من أذربيجان مشاركين في المؤتمر المنظم بمدينة أستراخان الروسية باقتراح تأسيس قلم تحرير مشترك للبلدان الخمسة المحاذية لبحر الخزر.

وأشارت رئيسة المشاريع بصندوق المنح للرئيس الروسي ليودميلا داودوفا إلى دور الصحافة والإعلام في علاقات البلاد المحاذية لبحر الخزر وتكاملها بعضها بعضا إشارة خاصة مؤكدة على أن أستراخان احدى الولايات الروسية التي تملك اكثر الخبراء والكوادر نشاطا واقواهم وأعربت عن أملها في أن المنبر الإعلامي سوف ينفذ أعمالا مهمة في تنمية البلاد المطلة على بحر الخزر. وأطلقت ممثلة الدوما الروسية على الصحفيين والإعلاميين الذين يلعبون دورا هاما في تنمية المجتمع والبيئة العامة اسم منسقين رئيسيين مبلغة أنهم يسهمون في تبادل المعلومات والاخبار بين البلدان المطلة على بحر الخزر.

وشدد مدير قسم المعلومات التحليلية لدى وزارة العلاقات الدولية والاقتصادية لولاية أستراخان إيليا توبوبيتشين على إقامة تنمية العلاقات الدولية على العلاقات بين الناس بالضبط.

وتقدم أستاذ جامعة باكو الحكومية زؤور بابايف بدوره بتشكيل مصادر موحدة للمعلومات لأنظمة المعلومات للدول المطلة على بحر الخزر وبتأسيس قلم تحرير عام محاذ لبحر الخزر مع التأكيد على تعزيز تبادل المعلومات.

وعقب المناقشات أسس منبر إعلامي للدول المحاذية على بحر الخزر. وهدف تأسيس المنبر هو المزيد من توسيع فعاليات البلاد الخمسة الخاصة بالتنمية الاقتصادية والسياسية والثقافية مع رفعها إلى مستوى شبكة.

كما ناقش المشاركون مواضيع فعاليات الصحافة والإعلام الحديثة والتقليدية ومصادر المعلومات وتحقيق وتدقيق المعلومات المزورة والوهمية المنتشرة في الصحافة والإعلام وغيرها.

والمؤتمر المنظم من جانب رابطة "خزر – أوراسيا" للدراسات الدولية والاجتماعية السياسية يستغرق ثلاثة أيام.