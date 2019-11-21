ولادة 104 ألف و702 مولود في أذربيجان خلال أشهر يناير - سبتمبر

باكو، 21 نوفمبر / تشرين الثاني، (أذرتاج)

سجلت أدارات الأحوال المدنية التابعة لوزارة العدل 104 ألف و702 مولود خلال أشهر يناير – سبتمبر من العام الجاري.

أفادت أذرتاج عن بيان هيئة الإحصاء أن مؤشر الولادة لم يتغير قياسا إلى الفترة عينها من العام السابق حيث استقر عند 14.1 مولود لكل 1000 ساكن من الأهالي.

وقالت الهيئة إن 53.2 في المائة من المواليد الجدد هم الذكور و46.8 في المائة منهم هن الإناث. كما أن 2454 مولود منهم هم توائم و72 مولودا هم توائم ثلاثي و4 من أربعة.

ولفت البيان إلى أن الأحوال المدنية سجلت في خلال يناير - سبتمبر 42 ألف و17 حالة وفاة على نطاق البلد وكان مستوى الوفاة انخفض إلى 5.7 وفاة لكل 1000 ساكن من الأهالي مقارنة بـ5.9 وفاة كانت في الفترة ذاتها من العام المنصرم.