توقيع معاهدة بين جهاز حرس الحدود ووزارة الداخلية البلغارية

باكو، 22 نوفمبر، أذرتاج

استقبل رئيس جهاز حرس الحدود الأذربيجاني ائلتشين قولييف وزير الداخلية البلغاري ملادين مارينوف مع الوفد المرافق له.

أفادت أذرتاج أن وزير الداخلية البلغاري مارينوف استقبل بالحفل الرسمي ووقع في كتاب ضيوف الشرف.

وفي اجتماع موسع جرى بين الطرفين تناول رئيس جهاز حرس الحدود أوضاع العمليات الموجودة عند حدود أذربيجان وتهديدات على امن الحدود بما فيه بقاء عشرين في المائة من أراضي أذربيجان المحتلة من جانب أرمينيا وقسم من حدود الدولة تحت الاحتلال الأرميني وخضوع هذه الأراضي المحتلة لحالات الاستفادة منها لأغراض غير قانونية وكذلك الفعاليات والأعمال المنفذة في محاربة الجرائم العابرة للحدود وتعزيز نظام حفظ الحدود والأعمال المنفذة الرامية إلى تحسين القاعدة المادية الفنية والإنجازات المحرزة.

وتبادل الوفدان وجهات نظر حول الأحداث الجارية في المنطقة وتحديات على امن الحدود مع التأكيد على أن تطوير ما بين جمهوريتي أذربيجان وبلغاريا من التعاون الحدودي الشامل على مكافحة مظاهر الجرائم العابرة للحدود وتحقيق تبادل الفعاليات العملية والخبرات والتجارب في حماية الحدود والمراقبة عليها من شأنه أن يسهم إسهاما كبيرا في العلاقات القائمة بينهما.

وفي ختام الاجتماع الموسع وقع على "المعاهدة في التعاون في المسائل الحدودية بين جهاز حرس الحدود الأذربيجاني ووزارة الداخلية البلغارية".