لجنة مشاكل الأسرة والمرأة والطفل: ازداد عدد رائدات الأعمال في أذربيجان

باكو، 22 نوفمبر، أذرتاج

قالت هجران حسينوفا إن عدد رائدات الأعمال ازداد في أذربيجان إلى 186 ألف و390 رائدة عمل.

أفادت أذرتاج عن حسينوفا رئيسة اللجنة الحكومية لمشاكل الأسرة والمرأة والطفل قولها في مؤتمر صحفي عقدته اليوم الثاني والعشرين من نوفمبر لدى مقر حزب يئني أذربيجان بباكو إن هذا الرقم كان عام اثني عشر وألفين 73 ألفا و469 رائدة.

وعزت حسينوفا سبب هذا الارتفاع إلى تهيئة ظروف ملائمة للغاية في البلد أمام اشتغال النساء بريادة الأعمال من فرص وإمكانيات مشيرة إلى استمرار فعاليات فاعلة ترمي إلى زيادة فاعلية النسوة في الأقاليم أيضا.