لجنة مشاكل الأسرة والمرأة والطفل: انخفض حالات الزواج المبكر في البلد

باكو، 22 نوفمبر، أذرتاج

قالت هجران حسينوفا رئيسة اللجنة الحكومية لمشكلات الأسرة والمرأة والطفل في مؤتمر صحفي عقدته اليوم الثاني والعشرين من نوفمبر في مقر حزب أذربيجان الحديث في باكو إن أكبر رقم بشأن الفتيات المتزوجات قبل بلوغ السن الـ18 من أعمارهن في البلد مسجل عام 2011م بقدر 5138 فتاة.

أفادت أذرتاج أن حسينوفا ذكرت رفع سن الزواج للفتيات إلى السن الـ18 من أعمارهن في التشريع بمبادرة اللجنة الحكومية مفيدة أن هذا الرقم اخذ يتدنى منذ عام 2012م.

وأضافت أن الرقم المذكور انخفض عام 2018م إلى 338 حالة. وأشارت إلى أن عدد الفتيات اللاتي أصبحن أمهات في السن الـ15-17 من أعمارهن كان 4392 فتاة فيما قبل وتراجع الرقم المذكور عام 2018م إلى 2129 فتاة.