لجنة مشكلات الأسرة والمرأة والطفل طرحت مسألة دعم حكومي لربات البيت

باكو، 22 نوفمبر، أذرتاج

قالت هجران حسينوفا إن اللجنة الحكومية لمشكلات الأسرة والمرأة والطفل طرحت مسألة دعم حكومي لربات البيت.

أفادت أذرتاج عن حسينوفا رئيسة اللجنة الحكومية لمشاكل الأسرة والمرأة والطفل قولها في مؤتمر صحفي عقدته اليوم الثاني والعشرين من نوفمبر لدى مقر حزب يئني أذربيجان بباكو إن الأموال الكبيرة خصصت في السنتين الأخيرتين في أذربيجان للقضايا العامة والاجتماعية بمبادرة الرئيس.

وأضافت بأسف أن البلد ما زالت فيه نساء غير عاملات مفيدة أن هناك بعض البلدان تخصص فيها أموال لتقييم اعلى لعمل ربات البيت. وقالت حسينوفا إن النساء اللواتي يربين الأطفال اذا يتلقين دعما فيكون ذلك دعما للاسرة أيضا مبلغة أن اللجنة تعمل في هذا الامر حاليا.