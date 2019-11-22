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    ثقافة


    ترويج فرص سياحية لأذربيجان في إسبانيا

    ٢٢.١١.٢٠١٩ [١٨:٤٩]

    باكو، 22 نوفمبر، أذرتاج

    تشارك شركات السياحة التي تمثل البلاد بتنظيم مكتب السياحة الأذربيجاني في معرض IBTM World الجاري في إسبانيا.

    يشارك في المعرض مكتب مؤتمرات أذربيجان مع مركز باكو للمؤتمرات والذي يعمل تحت رعاية مكتب السياحة الأذربيجاني، بالإضافة إلى حوالي 10 شركات سياحية.

    إن الغرض من حضور IBTM World الذي يعد من أحد أهم معارض الأعمال التجارية هو الترويج لفرص السياحة التجارية في أذربيجان ونشرها وتعزيزها وزيادة عدد المشاركين في الصناعة الذين سيزورون بلدنا لأغراض تجارية.

    من الجدير بالذكر أن معرض IBTM World السنوي يعد أحد أهم المعارض الدولية المنعقدة منذ عام 1987 ويجمع أكثر من 15 ألف متخصص في عالم الأعمال.

    يشار الى أن مكتب مؤتمرات أذربيجان الذي يعمل تحت إشراف مكتب السياحة الأذربيجاني يقوم بعمل نشيط على تطوير سياحة الأعمال في البلد. كما يتعاون مع مختلف الوكالات الحكومية والكيانات الخاصة لجذب الأنشطة واسعة النطاق إلى البلد.

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