ترويج القدرات السياحية لأذربيجان في بولندا

باكو، 22 نوفمبر، أذرتاج

بتنطيم مكتب السياحة الأذربيجاني ، يحضر ممثلو صناعة السياحة في اذربيجان معـــرض “TT Warsaw 2019” المقام في وارسو بولندا. والغرض من المعرض هو تعزيز فرص السياحة الأذربيجانية في أسواق أوروبا الوسطى والمساعدة في جذب المزيد من السياح إلى البلد.

أبلغت وكالة الدولة للسياحة لوكالة أذرتاج أن معرض أذربيجان الممثل ب4 شركات سياحية ومجموعة واحدة من الهوتيلات أثار اهتمامات الزوار العديدين من أول يوم وزودهم بمعلومات شاملة عن القدرات السياحية لبلادنا.

زار سفير أذربيجان في بولندا حسن حسنوف أيضاً معرض أذربيجان واطلع على العروض المقدمة فيه.

تعقد اجتماعات العمل ويتم تبادل الأفكار حول التعاون المستقبلي بين الأطراف المعنية في إطار المعرض الذي يستمر إلى 23 نوفمبر.

إن “TT Warsaw 2019” الذي يعقد كل عام هو معرض للعمل السياحي من تصنيف B2B (من عمل إلى عمل). شارك في معرض هذا العام أكثر من450 ممثل من 53 بلد وأكثر من 20 ألف زائر.

كما يتم عقد الندوات المختلفة وغيرها من الأنشطة في إطار المعرض الذي يعقد بدعم من وزارة الرياضة والسياحة البولندية ومنظمة السياحة البولندية وغرفة السياحة البولندية والذي يجمع بين رواد مجال السياحة في العالم.