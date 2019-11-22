إعلاميون كازاخستانيون راغبون في تعزيز التعاون مع أذربيجان

نور سلطان، 22 نوفمبر، أذرتاج

من الواجب توسيع مجالات التعاون في الصحافة بين كازاخستان والدول الاخرى الناطقة بالتركية وكذلك إنجاز برامج المنح بغية الدعم لتنمية الصحافة.

تفيد وكالة أذرتاج أنه هذا ما صرح به مدير وكالة “Sarıarka Aqparat” والصحفي المعروف في كازاخستان أولجاس بيرهينباييف. وأكد على ضرورة إنجاز برامج المنح في مجال التعليم لترويج التعاون في تبادل المعلومات بين الدول الناطقة بالتركية وتنمية الصحافة.

وأشاد أولجاس بيرهينباييف باجتماع الصحفيين من الدول الناطقة بالتركية في منبر واحد في الوقت الحاضر وعقد اجتماعهم الأخير في باكو ويرى أنه من الضروري إنجاز المشاريع الأكثر عمقاً في هذا المجال. كما أشار إلى أنه من الواجب الاستفادة من تجربة أمريكية في هذا المجال. ويعرض هذا البلد كل عام عشرات من برامج المنح. وسيساعد اعتماد مثل برامج المنح هذه في التعليم في مجال الصحافة بين الدول الناطقة بالتركية لتعزيز التعليم وزيادة الخبرة وتفاهمنا وقائع بعضنا للبعض بشكل أفضل.

من الجدير بالذكر أنه للعلاقات بين كازاخستان وأذربيجان في مجال الصحافة تاريخ أكثر من قرن. وفي اوائل القرن الماضي زار باكو أعضاء هيئة التحرير لصحيفة "كازاخستان" التي واجهت خطر وقف إصدارها بسبب الصعوبات المادية والتقوا رجل الأعمال الخيرية المعروف حاجي زين العابدين تقييف لتلقي المساعدات. وتعهد الحامي للعلوم والفنون الذي كان يولى دائماً أهمية كبيرة لتنمية العلم والتعليم وتثقيف الشعب بتغطية مصاريف نشر الصحيفة لمدة سنة. وإننا اليوم في كازاخستان نتذكره بكل امتنان.

إلاها أحمدوفا، المراسلة الخاصة لوكالية أذرتاج

نولرسلطان