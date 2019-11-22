وفد إيراني يتعرف على الخبرة الابتكارية في مجالات العمل والمشغولية والحماية الاجتماعية في أذربيجان

باكو، 22 نوفمبر، أذرتاج

قام وفد من وزارة التعاونيات والعمل والرفاه الاجتماعي لجمهورية الإسلامية الإيرانية بزيارة بلادنا. تهدف الزيارة إلى تبادل الخبرات وفقاً لمذكرة التفاهم الموقعة بين وزارة العمل والحماية الاجتماعية وتلك الوزارة. أفاد قسم العلاقات العامة والمواصلات للوزارة لوكالة أذرتاج عن عقد الاجتماعات مع الوفد في إدارة السياسة المعنية بالمعاقين وخدمة الدولة لتفتيش العمل وخدمة الدولة للمشغولية لدى الوزارة. وقدمت العروض خلال الاجتماعات للوفد حول الممارسات المبتكرة لبلادنا في مجالات العمل والمشغولية والحماية الاجتماعية. كما أجريت النقاشات حول النظام الإلكتروني لتقييم الإعاقة وخدمات الإعادة ومعايير تقييم الإعاقة الجديدة والإصلاحات لتحسين التفتيش الحكومي على العمالة وخدمات التوظيف. تم تقديم العروض حول بوابة "E-sosial" و"الإبلاغ عن عقد العمل" و"المشغولية" وغيرها من الأنظمة التجتية وإجراءات الانشغال وبرنامج "الانشغال الذاتي" وتشكيل التأهيل المهني وصندوق العمل الذي تم تأسيسه قريباً وغيرها.

كما زار الوفد وكالة الضمان الاجتماعي المستدام والعملي (DOST) التابعة لوزارة العمل والحماية الاجتماعية للسكان ومركز الوكالة رقم 1. تعرف الضيوف على نظام عمل المركز، حيث استعرضوا الخدمات المقدمة للسكان على أساس مبتكر، وكذلك الخدمات الإلكترونية للمركز ووحدات الخدمة. شاركوا انطباعاتهم عن المركز والخدمات الحديثة التي توفر لإرضاء المواطنين.

أبلغ أعضاء الوفد الإيراني خلال الاجتماعات أيضًا عن الأعمال المنجزة في بلادهم.