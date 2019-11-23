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    نائبة رئيسة مؤسسة حيدر علييف ليلى علييفا تعقد لقاءات ثنائية بموسكو

    ٢٣.١١.٢٠١٩ [١٨:٠٠]

    موسكو، 23 نوفمبر، أذرتاج

    عقدت نائبة رئيسة مؤسسة حيدر علييف رئيسة اتحاد الشباب الأذربيجانيين الروسي ليلى علييفا عددا من اللقاءات الثنائية على هامش زيارتها للاتحاد الروسي مع رئيس الوكالة الاتحادية الروسية للعمل مع الشباب الكساندر بوقايف ومنظمة "الغوارديا الشاب" لحزب روسيا الموحدة.

    أفادت أذرتاج أن مسائل التعاون وتطوير العلاقات المفيدة المتبادلة بين المؤسسات ومشاركة الشباب الأذربيجانيين المقيمين في روسيا في حياة هذا البلد العامة والسياسية الثقافية مشاركة أكثر نشاطا وضمان تكاملهم مع المجتمع الروسي بات موضوع المناقشات الرئيسي خلال اللقاءات.

    كما بحث الجانبان في اللقاءات مسائل التعاون في تشجيع الأفكار والمبادرات المبتكرة للشباب الموهوبين والناشطين ودعم فعاليات أعمال لرواد الأعمال الشباب ومشاريع مقترح بها من جانبهم بجانب ضمان المشاركة سويا في المنتديات والملتقيات والمعارض وسائر الفعاليات الجماهيرية.

    وتبادل الطرفان وجهات نظر تبادلا واسعا خلال التطرق إلى عمالة الشباب حول فعاليات يمكن تحقيقها في تحسين ضمان تشغيل الشباب الاذربيجانيين في روسيا.

    وبحث الجانبان كذلك مواضيع الإنجازات المحرزة في مجال سياسة الدولة للشباب المنتهجة في أذربيجان وروسيا وتبادل الخبرات والتجارب في هذا المجال وتطوير العلاقات المتبادلة.

    AZERTAG.AZ :نائبة رئيسة مؤسسة حيدر علييف ليلى علييفا تعقد لقاءات ثنائية بموسكو
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