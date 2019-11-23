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    تسليم السجناء بين أذربيجان وإيران

    ٢٣.١١.٢٠١٩ [١٨:٤٣]

    طهران، 23 نوفمبر، (أذرتاج).

    صرح حسين جليلي القنصل العام لإيران لدى أذربيجان لمراسل وكالة (أذرتاج) بأنه تم تسليم 10 مواطنين إيرانيين الي الجهات المعنية بإيران تم توقيفهم بجرائم مختلفة داخل أذربيجان وذلك لقضاء بقية مدة عقوبتهم هناك.

    وأضاف القنصل العام لإيران أنه جرى حتى الان 26 مرة تسليم السجناء بين إيران وأذربيجان مشيرا الي أنه تم حبس معظم المواطنين الإيرانيين داخل أذربيجان بسبب الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية.

    AZERTAG.AZ :تسليم السجناء بين أذربيجان وإيران
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