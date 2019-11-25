شركة "توشيبا" اليابانية تطور جهاز يتيح رصد أنواع مختلفة من مرض السرطان بدقة 99 %

طوكيو، 25 نوفمبر، (أذرتاج).

افاد مراسل وكالة (أذرتاج) من طوكيو بأن شركة "توشيبا" اليابانية صرحت بأنها قامت بتطوير جهاز لفحص الدم يتيح رصد أنواع مختلفة من مرض السرطان بدقة 99 في المائة خلال ساعتين فقط.

وأضافت الشركة أنه جاء تطوير هذه التقنية ثمرة للتعاون بين شركة توشيبا وجامعة طوكيو الطبية والمركز الوطني لعلاج وابحاث السرطان.

وقال باحثون إن الفحص يقيس تركيز جزيئات الحمض النووي الريبوزي الدقيق التي تبعثها الخلايا السرطانية مشيرين الي أنه يستطيع رصد 13 نوعاً من السرطانات في المراحل المبكرة، بما فيها سرطانات البنكرياس والمعدة والثدي.

وذكر الباحثون أن الفحوص تجرى من خلال جهاز صغير يستطيع تحديد المرض خلال ساعتين، ويعتقدون أنه قد يؤدي إلى تقليل تكلفة الفحص السرطاني.