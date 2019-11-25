توسع علاقات السياحة بين أذربيجان وروسيا

باكو، 25 نوفمبر / تشرين الثاني، (أذرتاج)

شاركت جمعية وكالات السياحة الأذربيجانية في الملتقى العاشر لأقاليم أذربيجان وروسيا المنعقد في موسكو.

أفادت وكالة أذرتاج أنه خلال الملتقى تم توقيع اتفاقية ثنائية بين جمعية وكالات السياحة الأذربيجانية ومركز تنمية السياحة لولاية سفيردلوفسك الروسية حول توسيع وتطوير تعاون السياحة بين كلا البلدين.

تم التوصل إلى اتفاق حول التعاون بين جمعية وكالات السياحة الأذربيجانية وفرع باشكورتوستان الإقليمي لمنظمة "روسيا للأعمال" التابعة للجنة الدولية الروسية.

في إطار المنتدى وقعت جمعية وكالات السياحة الأذربيجانية والمنظمة الروسية العامة "روسيا للأعمال" التابعة للجنة السياحة الروسية اتفاقية التعاون لتطوير السياحة وإقامة علاقات الشراكة وتوسيع العلاقات طويلة الأجل والفعالة والمتبادلة المنفعة بين أذربيجان وروسيا.