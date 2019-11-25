باكو، 25 نوفمبر، أذرتاج تفقد رئيس الوزراء علي أسدوف برفقة رئيس السلطة التنفيذية لحي صبائل للعاصمة باكو ائلدار عزيزوف الظروف ميدانيا عقب انهيار ارضي في طريق بيبي هيبت. أفادت أذرتاج أن رئيس الوزراء اسدوف تعرف إلى أراض متضررة. يذكر أن حركة المرور على طريق بيبي هيبت نحو مركز العاصمة باكو موقوفة ابتداء من مسجد بيبي هيبت عقب انهيار ارضي وقع الليلة.

AZERTAG.AZ : رئيس الوزراء يتفقد الظروف ميدانيا عقب انهيار ارضي في طريق بيبي هيبت

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