مراسم افتاح "ستارتاب فيست 2019" الرسمي

باكو، 26 نوفمبر، أذرتاج

في 25 نوفمبر، أقيم حفل الافتتاح الرسمي للمهرجان الدولي الذي يشمل الشركات الناشئة تحت عنوان "ستارتاب فيست 2019" (StartupFest 2019).

افادت أذرتاج أن رئيس الوكالة الحكومية لخدمة المواطن والابتكارات الاجتماعي لدى رئيس جمهورية أذربيجان (أسان خدمة) علوي مهدييف تحدث عن الأحداث وجلسات النقاش التي يتوقع عقدها في باكو وكنجه في إطار StartupFest 2019. كما دار الحديث عن تأثير الاتجاهات الأساسية في التطور السريع للتكنولوجيا على حياة الإنسان وتوفير الخدمات العامة والتحول إلى النطام المرقم في بلدنا والخطوات التي اتخذتها الحكومة والرؤية المستقبلية.

وعقب حفل الافتتاح، تواصلت النقاشات في الورشات حول "التحول المرقم في القطاع العام: الفرص والتحديات" و"التحول المرقم في قطاع الأعمال: الفرص والتحديات" و"المهارات للمستقبل" و"النظام البيئي الابتكاري: ما هي الخطوات التالية؟"

ألقى ممثلو هيئات الدولة ومنظمات ومؤسسات القطاع الخاص، فضلاً عن خبراء أجانب كلمات في مواضيع معنية.

يتم تنظيم StartupFest 2019 لأول مرة في أذربيجان من قبل مركز إينولاند للحضانة والاعتماد للوكالة الحكومية لخدمة المواطن والابتكارات الاجتماعية لدى رئيس جمهورية أذربيجان.

تحتوي فعاليات "2019 StartupFest" الجارية من 21 إلى 26 نوفمبر على Product Hunt Meetup وStartup Grind Ganja وFun Baku وDevOpsDays Baku وTechstars Startup Weekend Baku Fintech وفعاليات منتدى باكوWorld E-Commerce Eurasia 2019.

الهدف الرئيسي للمهرجان هو جمع لاعبين ناشئين لنظام الشركات الناشئة في المنطقة وأذربيجان ولتبادل الخبرات والآراء حول تطوير نظم الشركات الناشئة وحل المشكلات القائمة لتحويل أذربيجان إلى مركز إقليمي في هذا المجال.

وأحد السمات الرئيسية لهذا الحدث هو أنه يضم الشركات الناشئة ويجمع بين 6 تدابير دولية مرخصة، بما في ذلك مشاكل الشركات الناشئة وحلولها.