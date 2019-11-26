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    بطريرك جورجيا يجتمع مع ممثلي السلك الدبلوماسي في تبيليسي

    ٢٦.١١.٢٠١٩ [١٥‎:٢٦]

    تبيليسي، 26 نوفمبر، أذرتاج

    اجتمع بطريرك جميع جورجيا الكاثوليكي إيليا الثاني مع ممثلي السلك الدبلوماسي المعتمدين في البلد.

    أفادت أذرتاج أن سفير أذربيجان في جورجيا دورسون حسنوف حضر اللقاء.

    وابلغ المتحدث باسم بطريركية الجورجية الأسقف اندري جاقمايدزي أن الاجتماع ارتكز على قضايا الأوضاع في المنطقة خاصة الأراضي المحتلة وخطف الناس في المناطق المحاذية للحدود وغيرها. ودعا البطريرك المجتمع الدولي لعدم الاستهانة بمثل هذه القضايا.

    ورفع الشكر على التعاون لممثلي السلك الدبلوماسي.

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