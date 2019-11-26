وفد أذربيجان يلتقي رئيس جمهورية قبردينو بلقاريا

نالتشيك، 26 نوفمبر، أذرتاج

التقى وفد أذربيجان في السادس والعشرين من نوفمبر اليوم برئيس جمهورية قبردينو بلقاريا للاتحاد الروسي كازبيك كوكوف في مدينة نالتشيك.

أفادت أذرتاج أن رئيس الإدارة الدينية لمسلمي القوقاز الله شكور باشازاده أشار إلى وجود علاقات وثيقة في كثير من المجالات بين شعوب القوقاز وأذربيجان. واكد باشازاده على "أن احد القيم المشتركة التي تربط بيننا بعضنا ببعض قيامنا بالنضال المشترك ضد الفاشية النازية وللأسف هناك قوى تحيي النازية اليوم أيضا ومن أمثلة ذلك نصب تمثال لغاريكين نجده الذي ظلم الناس ويجب علينا مكافحة مثل هذه الحالات معا."

وأفاد كازبيك كوكوف أن العلاقات بين روسيا وأذربيجان تتطور بنجاح في جميع المجالات وتحدث عن خدمات شيخ الإسلام الله شكور باشازاده في تعزيز العلاقات بين الأديان والأقوام في القوقاز. وقال إن علاقات الصداقة الوثيقة كانت بين والده الرئيس السابق لجمهورية قبردينو بلقاريا واليري كوكوف وبين الزعيم العام حيدر علييف واليوم رفع الرئيس إلهام علييف هذه العلاقات إلى مرحلة جديدة نوعيا.

وأفاد مساعد الرئيس الأذربيجاني للشؤون الاجتماعية السياسية علي حسنوف أن العلاقات بين أذربيجان وروسيا صعدت إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية وهي متطورة بنجاح في الساحة الدولية أيضا. كما أشار علي حسنوف إلى أهمية زيارة رسمية قامت بها النائبة الأولى للرئيس مهربان علييفا الاتحاد الروسي ولقاءات عقدتها هناك من حيث المزيد من تطوير العلاقات بين البلدين.