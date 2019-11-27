السفير: بعثة أذربيجانية تراقب على الانتخابات في أوزبكستان بالشهر القادم

باكو، 27 نوفمبر، أذرتاج

الانتخابات البرلمانية في أوزبكستان تنظم في الثاني والعشرين من ديسمبر القادم وجرى لدى سفارة أوزبكستان في باكو مؤتمر صحفي بهذا الصدد.

أفادت أذرتاج عن السفير الأوزبكي شرزاد فيضييف قوله في المؤتمر الصحفي إن الناخبين سيصوتون لانتخاب نواب لـ150 مقعد مفيدا أن المنافسة جارية بين خمسة أحزاب.

وأضاف فيضييف أن الناخبين يدلون بأصواتهم في الانتخابات لمجالس الولايات والمدن والمحافظات أيضا. وقال إن اللجنة الانتخابية سجلت 750 مرشح ومنهم 310 من الإناث وذلك أكثر بنسبة 10 في المائة قياسا إلى عام 2014م. وذكر أن 2ر32 في المائة من المرشحين تتراوح أعمارهم بين 25-40 سنة.

وأوضح السفير الأوزبكي أن عشرة ملايين ناخب يدلون بأصواتهم في 53 مركز اقتراع.

وقال السفير فيضييف إن خمسة نواب من المجلس الوطني الأذربيجاني وخمسة ممثلين من المنظمات العامة يزورون أوزبكستان للمراقبة على سير الانتخابات مضيفا أن الجانب الأوزبكي دعا رئيس اللجنة المركزية للانتخابات مظاهر بناهوف بصفة مراقب أيضا.

وتطرق الدبلوماسي الأوزبكي في المؤتمر الصحفي كذلك إلى المشكلة البيئة المتكونة حول بحر أرال مفيدا أن جفاف بحر أرال قضية تؤثر على البيئة الدولة إلى جانب كونها عاملا يؤثر على انتهاك النظام البيئي.

وأبلغ السفير فيضييف وهو يتحدث عن علاقات التعاون ضمن منظمة رابطة الدول المستقلة أن التعاون في مجالات العلم والثقافة والاقتصاد والسياسة والعسكرية والامن ضمن المنظمة يتطور.