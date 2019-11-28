مناقشة تنمية السياحة الصحية بين أذربيجان وتركيا

باكو، 28 نوفمبر، أذرتاج

في 27 نوفمبر، التقى زاور علييف، رئيس مجلس الإدارة لوكالة الدولة للتأمين الصحي الإلزامي مع رئيس مجلس الإدارة لشركة الخدمات الصحية الدولية المساهمة لدى وزارة الصحة لجمهورية تركيا جوات شنجول والمدير العام للشركة محمد علي كيليشكايا.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن إدارة التسويق والعلاقات العامة أنه حضر الاجتماع السكرتير الثاني للسفارة التركية في أذربيجان جنكيز غونيش ورئيس مكتب العمل مع المراكز الإقليمية للوكالة، شكور أيوازوف.

ألقى زاور علييف كلمة في الحدث وقال إن العلاقات بين أذربيجان وتركيا تنمو في جميع المجالات بما فيه في القطاع الصحي. وقال إنه تمت دراسة تجربة عدد من الدول، بما في ذلك جمهورية تركيا، فيما يتعلق بتطبيق نظام التأمين الصحي الإلزامي في أذربيجان. كما تحدث زاور علييف في الحفل عن مسائل الانتقال إلى الـتأمين الصحي الإلزامي في البلاد من العام القادم والأعمال المتعلقة للاستعدادات للانتقال وكذلك النتائج الإيجابية لأعمال التأمين الصحي الإلزامي المحققة في إطار المشروع الرائد في محافظات مينكاشيفير ويفلاخ وأغداش.

قدم جوات شينجول بدوره معلومات عن أنشطة المنظمة التي يترأسها. وقال إن الهدف الرئيسي هو جعل تركيا واحدة من أبرز مقدمي خدمات الرعاية الصحية في العالم. وفي هذا الصدد، أكد على تعزيز خدمات الرعاية الصحية في تركيا على المستوى الدولي وأنشطة القطاعين العام والخاص في السياحة الصحية وتنسيق هذه العمليات وتقديم مقترحات إلى وزارة الصحة بشأن معايير اعتماد الخدمات الصحية.

ونوقشت في الاجتماع أيضا مسائل تقييم القدرة التنافسية للخدمات الصحية المقدمة بموجب نظام التأمين الصحي الإلزامي وتعزيز الخدمات الصحية المقدمة في إطار التأمين الصحي الإلزامي وتطوير السياحة الصحية من خلال توافر خدمات طبية جيدة.

في نهاية الاجتماع، قال جوات شينجول إنه يدعم الخطوات التي اتخذها نظام التأمين الصحي الإلزامي الجديد في أذربيجان وهو مستعد لتقديم أي اقتراحات وتوصيات في مجال الخدمات الصحية.