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    سياسة


    عقد الاجتماع العام التالي للمجلس الوطني

    ٢٩.١١.٢٠١٩ [١٤:٠١]

    باكو، 29 نوفمبر / تشرين الثاني، (أذرتاج)

    يُعقد اليوم الاجتماع العام التالي للمجلس الوطني لجمهورية أذربيجان.

    أفادت وكالة أذرتاج أن رئيس الوزراء علي أسدوف يشارك في الاجتماع.

    افتتح الاجتماع رئيس المجلس الوطني أوقتاي أسدوف مقدما لجدول الأعمال الذي يضم 22 مسألة.

    AZERTAG.AZ :عقد الاجتماع العام التالي للمجلس الوطني
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