باكو، 29 نوفمبر، أذرتاج

انطلقت فعاليات قمة أذربيجان للسياحة 2019م لدى مركز باكو للمؤتمرات بتنظيم الوكالة الحكومية للسياحة في التاسع والعشرين من نوفمبر اليوم.

أفادت أذرتاج أن قمة السياحة يشارك فيها اكثر من 1500 مشارك عموما من ممثلي مجال السياحة وممثلين عن الحكومة والسلك الدبلوماسي المعتمد في البلد.

وافتتح القمة رئيس الوكالة الحكومية للسياحة فؤاد نقييف بكلمة تحدث فيها عن الأعمال المنفذة في مجال السياحة وخطط الوكالة اللاحقة.

وذكر أن الفعاليات المنفذة في مجال السياحة من جانب الوكالة تضمن مواصلة السياحة بوصفها أحد أهم مجالات اقتصاد البلد وتيرتها للنمو.

ولفت نقييف إلى مؤشرات إحصائية تشمل على فترة السنة الواحدة قائلا إن عدد الوافدين إلى أذربيجان في الفترة ما بين يناير – أكتوبر عام 2019م الحالي أكثر بنسبة 9ر10 في المائة قياسا إلى الفترة ذاتها من العام الماضي مشيرا إلى تسجيل نمو في عدد الوافدين القادمين من أسواق مستهدفة جديدة.

وقال نقييف إن "مليونين و700 ألف سائح زار البلد خلال العشرة أشهر من العام الجاري. ونؤيد بإنشاء بيئة سليمة في تنمية السياحة. واتخذنا خطوات نحو ذلك ونواصل وقد نلنا تدفقا سياحيا إلى أذربيجان من عدد كبير من البلدان وسنواصل تنفيذ الأعمال."

واكد رئيس المؤسسة على أن الرئيس إلهام علييف والنائبة الأولى للرئيس مهربان علييفا يخصصان اهتماما مستمرا لتطوير مجال السياحة رافعا شكره على الدعم المقدم لقيادة البلد.

وشدد فؤاد نقييف على ضرورة حماية القيم الثقافية والتاريخية التي تجذب السياح إلى البلد بجانب تطوير السياحة مشيرا إلى تنفيذ أعمال شاملة من اجل ضمان كفاءة الاستفادة من إمكانيات سياحية للمحميات التابعة للمؤسسة التي يرأسها.

وقدر رئيس الوكالة اتحاد أعضاء الصناعة السياحية المتشكلة في رابطات مختلفة حالا إيجابيا مشيرا إلى لزوم مثل هذه المبادرات العامة.

وتناول المدير التنفيذي العام لمكتب أذربيجان للسياحة فلوريان زنقستشميد إلى إنتاجية الفعاليات المنفذة خلال مدة السنة مقدما معلومات حول الخطط والمشاريع المستقبلية وكذلك استراتيجية التسويق التي مارسها المكتب في الأسواق الإقليمية.

وتحدث عن عرض ناجح لدى منابر ومنصات دولية لإمكانيات أذربيجان والسياحية وللعلامة السياحية الجديدة تحت شعار "ألقِ نظرة أخرى" وعن تبليغها حوالي 3 مليارات شخص عبر العالم.

وأحاط رئيس جهاز الوكالة الحكومية للسياحة كنعان قاسموف المشاركين علما بالأعمال المنفذة من جانب المؤسسة التي يمثل عنها ومستجدات مطبقة للسياح في المحميات التابعة للمؤسسة وكذلك بفعاليات مراكز الوجهات الناشطة في الأقاليم والتعليم السياحي ورفع التطوير المهني للموظفين.

وتحدث نائب المدير التنفيذي العام لمكتب أذربيجان للسياحة بهروز عسكروف عن التسويق السياحي وتبليغ إمكانيات البلد السياحية في 15 سوقا سياحيا عبر العالم وإقامة تعاون في عدد كبير من المنابر السياحية العالمية وعرض العلامة السياحية الجديدة وتنظيم معارض سياحية وتوزيع اكثر من 50 ألف كتيبة ولافتة تبلغ سياحة البلد.

واستمرت القمة المنظمة بهدف مناقشة النزاعات الأخيرة في الصناعة السياحية ومن ضمنها مسائل التسويق والتبليغ لرحلات داخل أذربيجان واليها بعد ذلك بعقد حلقات نقاش ودورات بحث على مختلف المواضيع ومنها "انشاء خبرة سياحية وفقا لمفهوم السياحة الجديدة لأذربيجان" ودعم الصناعة السياحية: تحديات وامكانيات واحسن تجارب قطاع كرم الضيافة في أذربيجان وتجارب الفعاليات الرقمية والتسويق في السياحة واكثر من السياحة: صناعة فعاليات عمل كعامل رائد يرمي إلى تطوير الوجهات وفائدة الإحصاءات والأبحاث والتعليم في السياحة للصناعة السياحية في أذربيجان وغيرها.

وناقش مشاركون رائدون في المجال السياحي خلال القمة مسائل تحسين رحلات السياح الأجانب الوافدين إلى البلد وكذلك السائحين المحليين ومستجدات في هذا المجال والموانع القائمة في هذا السبيل متقدمين بسبل حلول بشأن فعاليات التسويق والتبليغ.