قانون في ميزانية الدولة لعام 2020م يعتمد في المجلس الوطني
AzerTAg.az
٢٩.١١.٢٠١٩ [١٧:٣٩]
باكو، 29 نوفمبر، أذرتاج
تبنى المجلس الوطني مشروع القانون في ميزانية الدولة لعام 2020م بالقراءة الثالثة في الاجتماع العام المنعقد اليوم.
أفادت أذرتاج أن إيرادات ميزانية الدولة للعام المقبل 24 مليارا و5ر134 مليون مانات ونفقاتها 26 مليارا و7ر894 مليون مانات.
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