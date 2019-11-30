التدريس الناجح لفن التعددية الثقافية الأذربيجانية في أمريكا اللاتينية

باكو، 30 نوفمبر، أذرتاج

يقوم مركز باكو الدولي للتعددية الثقافية بتنفيذ مشروع تدريس فن "التعددية الثقافية الأذربيجانية" في الجامعات المحلية والأجنبية منذ عام 2015. إنه أحد أكثر المشروعات نجاحاً وواسعة النطاق في المركز. نتيجة للأنشطة المتسقة والهادفة التي قام بها مركز باكو الدولي للتعددية الثقافية بغية تحقيق مبادرة الرئيس إلهام علييف حول "ترويج أذربيجان كمركز للتعددية الثقافية في العالم" بدأ موضوع تدريس " التعددية الثقافية الأذربيجانية" يشمل جغرافية أوسع. حاليا يتم تدريس التعددية الثقافية بنجاح في 21 جامعة رائدة في العالم (بلغاريا وروسيا وجمهورية التشيك وليتوانيا وألمانيا وإندونيسيا وجورجيا والبرتغال وبولندا وتركيا وإيطاليا وسويسرا وألمانيا وروسيا البيضاء وأوكرانيا والسويد واليابان والهند ورومانيا والبرازيل). وآخر جامعة أجنبية حيث بدأ تدريس الموضوع هي جامعة البرازيل.

تقدم أذرتاج نص الحوار مع مستشارة المركز والأستاذة المشاركة في جامعة أذربيجان للغات إيرينا كونينا التي تدرس موضوع التعددية الثقافية الأذربيجانية في البرازيل.

-السيدة إيرينا، أنت أول مدرسة لفن التعددية الثقافية الأذربيجانية في أمريكا اللاتينية. ما هي انطباعاتك عن الزيارة؟

- لقد عدت بانطباعات لطيفة. لأننا تمكنا من عقد العديد من الاجتماعات الفعالة في فترة زمنية قصيرة. تم الانتهاء من جميع أنشطتنا بنجاح. قوبل موضوع التعددية الثقافية الأذربيجانية باهتمام كبير في بلدان أمريكا اللاتينية. ومع ذلك، حاول اللوبي الأرمني في الأرجنتين وأوروغواي منع عملية التدريس وفي بعض الحالات، حتى عرقلة الاجتماعات. ومع ذلك، أعتقد أننا تمكنا من تحقيق هدفنا.

- ما هي الجامعات التي درست فيها التعددية الثقافية الأذربيجانية خلال الزيارة؟

- تم تدريس هذا الموضوع في 20 جامعة في العالم كجزء من مشروع مركز باكو الدولي لتعدد الثقافات لتدريس فن "التعددية الثقافية لأذربيجان" في الجامعات الأجنبية. جامعة البرازيل هي الجامعة الحادية والعشرون المدرجة هذا الموضوع في مناهجها الدراسية لهذه الدورة. في 2 أغسطس، وقع مركز التعددية الثقافية وجامعة أذربيجان للغات وجامعة البرازيل مذكرة التفاهم. في 14 أكتوبر، ألقيت أول محاضرة حول "النموذج الأذربيجاني للتعددية الثقافية والنماذج العالمية". استمرت دورة "التعددية الثقافية لأذربيجان" لمدة أسبوعين. أثارت هذه الدورة اهتماماً كبيراً في الجامعات في الأرجنتين وأوروغواي. قُدمت محاضرات في الأرجنتين في جامعات بلغرانو وبوينس آيرس وإيل سلفادور ولا بلاتا.

- هل يقنعك الاهتمام بالدرس؟

- لاقى موضوع "التعددية الثقافية لأذربيجان" اهتماما كبيرا وتعرف الطلاب على اذربيجان كدولة ذات تاريخ وثقافة غنية. إن حضور عدد كبير من الطلبة في المحاضرات يدل على ذلك مرة أخرى. على سبيل المثال، إلى جانب 30 طالباً من كلية العلاقات الدولية بجامعة البرازيل، حضر ممثلون عن سفارات سريلانكا وبيرو وكولومبيا أيضاً المحاضرات. حضر الطلبة المحليون والأجانب المحاضرات في الجامعة الأرجنتينية في الأرجنتين. وكان عدد المشاركين في الجامعة الكاثوليكية في أوروغواي 150 شخصاً. أود أيضاً أن أشير إلى أنه تمت دعوة الطلبة إلى المحاضرات من خلال إعلانات خاصة. تم إصدار الإعلانات على الراديو وفي مطبعة الجامعة. في جميع الاجتماعات، تم طرح العديد من الأسئلة حول أذربيجان وثقافتها وعاداتها وتقاليدها. أظهرت المناقشات أنه في بلدان أمريكا اللاتينية، هناك الكثير ممن يهتمون بالتعددية الثقافية الأذربيجانية وبلدنا ككل. أود أيضاً أن أوضح أنه على الرغم من ضيق الوقت، تواصلت المحاضرات لفترة أطول من المتوقع. هذا أيضاً مؤشر على الاهتمام بالموضوع.

- أجريت عدداً من الاجتماعات بالتوازي مع الدروس. هل يمكن أن تبلغينا قليلاً عن هذه اللقاءات؟

- نعم، لم ينته عملنا بمحاضرات قدمتها في الجامعات كجزء من المشروع التعليمي. بالإضافة إلى ذلك، أقامت سفارة أذربيجان في الأرجنتين مائدة مستديرة حول موضوع "أذربيجان والنموذج الأذربيجانية للتعددية الثقافية" في المجلس الأرجنتيني للعلاقات الدولية. عقد المؤتمر في الجامعة الكاثوليكية. وفرت هذه الأحداث فرصا كبيرة لترويج النموذج الأذربيجاني للتعددية الثقافية في بلدان أمريكا اللاتينية.

- السيدة إيرينا، ما هي أوجه التشابه والاختلاف بين القيم التعددية الثقافية لأذربيجان وأمريكا اللاتينية؟

- يعد كل من البرازيل والأرجنتين وأوروجواي مثل العديد من دول أمريكا اللاتينية من دول متعددة الأعراق. ويرجع هذا أساساً إلى الأحداث التاريخية. في أزمنة مختلفة، تشكلت مجتمعات من مختلف الأعراق والأمم والأديان. بدأ استعمار البرازيل في عام 1530. في ذلك الوقت، جاء المستوطنون الأوائل من البرتغال إلى هنا. يتكون سكان البرازيل الآن من البرازيليين من أصل أوروبي وأفروبرازيل وبرازيليين آسيويين وطوائف الباردا والسامبو والهنود البرازيليين. هذا هو السبب في وجود تنوع ديني في البلاد.

ينقسم سكان الأرجنتين إلى مجموعتين رئيسيتين. هذه ليست سوى جزء صغير من الإيطاليين والإسبان والمهاجرين من البلدان الأخرى. المكونات العرقية للسكان في أوروغواي متجانسة تقريباً. غالبية سكان هذه البلدان من الكاثوليك، وهناك عدد قليل من الأقليات من الديانات الأخرى. نموذج التعددية الثقافية في هذه البلدان هو نموذج "رقيق" جداً.

في أذربيجان، هناك شعوب أصلية مثل الأوديون والإنغلويين وممثلي الشعوب التركية والغريز والخناليق. معظمهم من ورثة القبائل التي عاشت تاريخيا في ألبانيا القوقازية. في بلدنا يسكنها أيضا القادمون من الدول الأخرى مثل الروس والأوكرانيين والتتار وغيرهم الكثير. لهم وطنهم الأصلي ولكنهم قدموا أذربيجان في مراحل مختلفة من التاريخ. بالإضافة إلى ذلك، تم تشكيل نموذج ناجح للحوار بين الأديان في أذربيجان. جميع الشعوب التي تعيش على أراضي الجمهورية لها حقوق متساوية أمام القانون ودعم الدولة لحماية قيمها الوطنية والثقافية.

- هل تخطط تنفيذ مشاريع جديدة ضمن هذا التعاون؟

- من المقرر مواصلة وتوسيع المشروع التعليمي مع هذه الدول في السنوات القادمة. سيستمر تدريس "التعددية الثقافية لأذربيجان" في البرازيل. تناقش مقترحات تدريس الموضوع في جامعات الأرجنتين وأوروغواي. في الوقت نفسه، تتم دعوة الطلبة للمشاركة في العملية التعليمية كمشاركين في المدارس الصيفية والشتوية الدولية متعددة الثقافات. في المستقبل، سنكون سعداء للغاية لرؤية هؤلاء الطلبة كأعضاء في نادي أصدقاء أذربيجان الشباب.