صحيفة "أولتيما اورا" الرومانية تدرج مقالا عن نفطالان
AzerTAg.az
٣٠.١١.٢٠١٩ [١٧:٢١]
بوخارست، 30 نوفمبر، أذرتاج
أدرجت صحيفة Ultima ora الرومانية في صفحتها مقالا عن نفطالان في أذربيجان. يتحدث المقال عن الأهمية العلاجية الصحية لنفط نفطالان. يشار الى ان المنشآت العلاجية الصحية الواقعة في مدينة نفطالان شمال غربي أذربيجان مشهورة في العالم لاستعمال النفط في علاج عدد كثير من الامراض.
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