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    السفير الكازاخستاني: تربطنا مع أذربيجان علاقات الصداقة التاريخية

    ٣٠.١١.٢٠١٩ [١٧:٥‎٧]

    باكو، 30 نوفمبر، أذرتاج

    قال سيرجان عبد الكريموف إن أذربيجان وكازاخستان تربطهما علاقات الصداقة التاريخية ولنا نفس الدين واللغة والثقافة.

    أفادت أذرتاج عن عبد الكريموف سفير كازاخستان في أذربيجان قوله في مؤتمر صحفي عقده اليوم بمناسبة يوم الرئيس الأول الكازاخستاني إن أساس علاقات الشراكة الاستراتيجية المستقرة بين البلدين وضعه الزعيم القومي العام الأذربيجاني حيدر علييف والرئيس الأول الكازاخستاني نور سلطان نزربايف. وابلغ عبد الكريموف الذي لفت إلى مواصلة الرئيس الحالي قاسم جومرد توكايف هو الآخر السياسة الخارجية متعددة الأوجه بتوسيع التعاون المعزز مع أذربيجان أن التعاون في مجالات السياسة والاقتصاد والتجارة والنقل واللوجستية والزراعة يزداد قوة وسعة.

    وقال السفير إن كازاخستان تحتفل نظاميا بيوم الرئيس الأول منذ عام 2012م موضحا أن الشعب الكازاخستاني يعبر من خلال ذلك عن الامتنان والشكر لنور سلطان نزربايف الذي يطلق عليه اسم أبو القوم والبلد.

    وأشاد ناطقون في المؤتمر بمساهمات نور سلطان نزربايف في توسيع العلاقات بين الدول الناطقة بالتركية.

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