حول بدء تقديم التوكيلات لوسائل النقل إلكترونيا

باكو، 2 ديسمبر، أذرتاج

تسمح منصة “myGov” للحصول على توكيلات لقيادة السيارات إلكترونيا دون اللجوء الى مكتب الكاتب العدلي. جاء ذلك بفضل التعاون بين مركز تطوير الحكومة الإلكترونية للوكالة الحكومية لخدمة المواطن والابتكارات الاجتماعية لدى رئيس جمهورية أذربيجان ووزارة العدل.

أفادت أذرتاج استناداً إلى إدارة العلاقات العامة للوكالة أن المواطنين يتمكنون من رؤية بيانات توكيلهم وصياغة أوراق التوكيل الجديد في مكتبهم الشخصي في موقع myGov. في الوقت نفسه، من الممكن الحصول على المعلومات اللازمة لتحقيق الخدمة. أي أن المواطن يكمل طلبه عن طريق التسديد من خلال نظام الدفع "أسان" بعد إدخال المعلومات ذات الصلة بتوكيل. ثم يتم إرسال المعلومات تلقائياً إلى شرطة المرور للدولة.

في النهاية، سيتم إرسال المعلومات المتعلقة بوضع التوكيل الرسمي إلى المكتب الشخصي للمواطن عن طريق الإشعار. من خلال بوابة myGov التي هي نسخة حديثة لمفهوم "الحكومة الإلكترونية"، تتوفر أيضاً خدمات عدلية أخرى للمواطنين، مثل تسجيل الزواج وتسجيل المواليد.

تقدم 19 نوعاً من الخدمات الحكومية و16 نوعاً من خدمات الاستعلام عبر البوابة في البداية. بالإضافة إلى ذلك، من الممكن الانتقال من بوابة myGov إلى أنظمة "eAgro" و"“eSatınalma و"نظام المخاطبة الإلكترونية للبنك المركزي لجمهورية أذربيجان" و"ASAN Payment" و"eSocial" و“Birja Auksion”.

تم تحديد استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات كأولوية في تنفيذ الخدمات العامة بموجب مرسوم رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف عن "تدابير تطوير الحكومة الإلكترونية والانتقال إلى الحكومة الرقمية" المؤرخ 14 مارس 2018.