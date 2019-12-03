مصور وكالة أذرتاج يشارك في ورشة عمل لوكالة "تاس" في موسكو

باكو، 3 ديسمبر، أذرتاج

نظمت وكالة "تاس" الروسية ورشة عمل لمصوري وكالات الأنباء لرابطة الدول المستقلة في موسكو في فترة 25 - 30 نوفمبر.

حضر الورشة كل من رشاد مهدييف، مصور أذرتاج الحائذ على الدرجة الدولية وزاور مصطفاييف، مصور وكالة ترند.

خلال الورشة قدم غريغوري دوكور، رئيس هيئة التحرير للأخبار المصورة لتاس وغيره من المصورين البارزين المحاضرات والتمارين العملية حول صحافة التصوير الإخباري والتصوير البروتوكولي وتغطية الأحداث الرسمية وتصوير الفيديو في العالم الحديث إلى جانب المواضيع الأخرى.

في النهاية، قدمت شهادات للمشاركين.

في إطار ورشة العمل زار المشاركون مقر وكالة تاس للمعلومات ومكتب تحرير الصور الفوتوغرافية. تعرف المصورون على الظروف التي تم توفيرها للموظفين هنا وتابعوا عن كثب عمل الوكالة.

بالإضافة إلى مشاهدة أعمال "تاس"، قام موظف أذرتاج بإعداد التقرير المصور عن الحدث.

من الجدير بالذكر أن تاس احتفلت هذا العام بعيدها الـ115 لتأسيسها. في المجموع، لدى الوكالة التي تضم أكثر من 1500 موظف، الفهرس الخاص للصور وفيه قسم منفصل عن أذربيجان ويتم تخزين صور باكو القديمة فيه.

نقدم التقرير المصور الخاص من وكالة تاس للأنباء.