الطوارئ: طاقم البحث والإنقاذ الأذربيجاني يشارك في عمليات البحث عن مواطنَي جورجيا
AzerTAg.az
٠٣.١٢.٢٠١٩ [١٦:١٣]
باكو، 3 ديسمبر، أذرتاج
وجهت وزارة الداخلية الجورجية نداء في الثاني من ديسمبر الحالي إلى وزارة الطوارئ الأذربيجانية بطلب المشاركة في عمليات البحث والإنقاذ عن اثنين من مواطني جورجيا أصبحا في عداد المفقودين في بحيرة جاندار كول الواقعة في منطقة محاذية لحدود أذربيجان بمحافظة قارداباني الجورجية.
أفادت أذرتاج عن بيان الطوارئ أن طاقم البحث والإنقاذ للطوارئ أوفد للقيام بعمليات البحث والإنقاذ في قسم البحيرة الذي يقع في أراضي أذربيجان بمحافظة أقصطفا.
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