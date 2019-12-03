حرس الحدود الأذربيجاني يساعد البحارة الإيرانيين والروس في بحر الخزر

باكو، 3 ديسمبر، أذرتاج

تواصل جهاز حرس الحدود الاذربيجاني تنظيم عمليات المراقبة والإنقاذ للوسائط العائمة في بحر الخزر.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن المكتب الصحفي لحرس الحدود انه تلقى نبأ مفاده تدهر الحالة الصحية المرافقة بزيادة الحرارة لأربعة أفراد في طاقم سفينة الشحن "Paya" والتي تعود إلى الجمهورية الإسلامية الإيرانية أثناء تواجدها في هوسان في 1 ديسمبر في الساعة 1:50 مساءً وهم المواطنون الإيرانيون: عبده طازهآبادي أميد حسين من مواليد 1976 ودارزيركواندي رضا سليمان من مولود 1987 ومصلح واحد غفار من مواليد 1987 وزارين آبكنار علي من مواليد 1991. اتخذت هيئة مراقبة الحدود لحرس الحدود، إلى جانب إدارة الميناء تدابير عاجلة فيما يتعلق بذلك وتم نقلهم إلى مستشفى موسى نقييف للإسعاف.

في حوالي الساعة 18:25 من ذلك اليوم، تلقت قيادة هيئة مراقبة الحدود لخفر السواحل معلومات من المركز الوطني لوكالة البحرية للدولة عن تدهر الصحة بزيادة الضغط لأحد أفراد طاقم سفينة الشحن “Omskiy-136” العائمة تحت علم الاتحاد الروسي أثناء تواجدها في توركان وهو البحار زوبانكوف ييفيم فلاديميروفيتش من مواليد 1980 وطلبت المساعدة. وأتخذت تدابير عاجلة لنقله إلى المركز الطبي حيث أوصل قارب سفينة الحراسة المناوبة البحار زوبانكوف إلى العيادة.