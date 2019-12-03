    • / مجتمع

    مجتمع


    تعديلات على قانون التأمين الطبي

    ٠٣.١٢.٢٠١٩ [١٩:٣٦]

    باكو، 3 ديسمبر (أذرتاج).

    عقدت الجلسة العامة الاعتيادية للبرلمان الأذربيجاني في 3 ديسمبر.

    تم اعتماد إقرار مشروع قانون جمهورية أذربيجان عن التعديلات في قانون جمهورية أذربيجان عن "التأمين الطبي" في القراءة الثالثة في الاجتماع بعد التصويت.

    أفيد أنه تم إدخال 126 تعديلاً على 8 مواد من قانون "التأمين الطبي" فيما يتعلق بالانتقال إلى التأمين الصحي الإلزامي في البلاد منذ عام 2020.

    AZERTAG.AZ :تعديلات على قانون التأمين الطبي
    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده

    الاتصال بالمؤلف

    * املأ الحقول المشار إليها برمز

    الأحرف المشار إليها آنفا
    المزيد...
    ٠٣.١٢.٢٠١٩ [١٦:١٣]
    الطوارئ: طاقم البحث والإنقاذ الأذربيجاني يشارك في عمليات البحث عن مواطنَي جورجيا
    ٠٣.١٢.٢٠١٩ [١٠:٤٩]
    مصور وكالة أذرتاج يشارك في ورشة عمل لوكالة "تاس" في موسكو
    ٣٠.١١.٢٠١٩ [١٧:٥‎٧]
    السفير الكازاخستاني: تربطنا مع أذربيجان علاقات الصداقة التاريخية
    ٣٠.١١.٢٠١٩ [١٤:٤٩]
    التدريس الناجح لفن التعددية الثقافية الأذربيجانية في أمريكا اللاتينية
    تعديلات على قانون التأمين الطبي