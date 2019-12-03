تعديلات على قانون التأمين الطبي

باكو، 3 ديسمبر (أذرتاج).

عقدت الجلسة العامة الاعتيادية للبرلمان الأذربيجاني في 3 ديسمبر.

تم اعتماد إقرار مشروع قانون جمهورية أذربيجان عن التعديلات في قانون جمهورية أذربيجان عن "التأمين الطبي" في القراءة الثالثة في الاجتماع بعد التصويت.

أفيد أنه تم إدخال 126 تعديلاً على 8 مواد من قانون "التأمين الطبي" فيما يتعلق بالانتقال إلى التأمين الصحي الإلزامي في البلاد منذ عام 2020.