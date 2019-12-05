بدعم من مؤسسة حيدر علييف، سيتم ترميم ملعب الرياضة في المدرسة الابتدائية في الصين

بكين، 5 ديسمبر، أذرتاج

سيتم ترميم الساحة الرياضية للمدرسة الابتدائية رقم 2 في بلدة ماليبو بولاية يونان الصينية بدعم من مؤسسة حيدر علييف.

أفادت أذرتاج أن السفير الأذربيجاني لدى الصين أكرم زينالي تحدث في مراسم عرض المشروع عن العلاقات الودية التاريخية بين أذربيجان والصين وقال إن العلاقات الثنائية اليوم تنمو في جميع المجالات.

وأكد السفير أن العلاقات الودية والثقة المتبادلة بين رئيس أذربيجان إلهام علييف ورئيس جمهورية الصين الشعبية شي جين بينغ أدت إلى توطيد تعاوننا في جميع المجالات، بما في ذلك في المجال الإنساني. وقدم معلومات مفصلة عن المشاريع التي تنجزها مؤسسة حيدر علييف التي تترأسها النائبة الأولى لرئيس الجمهورية السيدة مهربان علييفا في الصين.

أشار السفير إلى أنه وفقاً لمذكرة التفاهم الموقعة بين مؤسسة حيدر علييف ورابطة الشعب الصيني للصداقة مع الدول الأجنبية في نوفمبر 2017، أقيمت فعاليات في مدن مختلفة في الصين، بما في ذلك في بكين، وتم تبادل الآراء بين الشباب وشدد على أن سفارة أذربيجان في الصين شاركت بدعم من مؤسسة حيدر علييف مشاركة فعالة في المعرض الخيري الدولي الذي أقامته وزارة خارجية الصين الشعبية في 27 أكتوبر في مدينة بكين في إطار برنامج الحد من الفقر في بلدتي ماليبو وشينبين في ولاية يونان الصينية وساهمت مساهمة خاصة في إنجاز المعرض.

أفاد السفير عن اتخاذ القرار بخصوص الترميم الكلي للساحة الرياضية للمدرسة رقم 2 من قبل مؤسسة حيدر علييف في إطار تدابير الحد من الفقر في بلدة ماليبو مواصلةً لتعاوننا في المجال الإنساني وأعرب عن تمنياته لإنجاز هذا المشروع المزمع تنفيذه في بلدة ماليبو.

في كلمته الملقاة في هذا الحدث أعرب أمين لجنة الحزب الشيوعي الصيني لبلدة ماليبو ليو يان نيابة عن سكان ماليبو عن امتنانه على هذه المبادرة النبيلة لمؤسسة حيدر علييف، قائلاً إن ماليبو الواقعة قرب حدود الصين مع فيتنام هي من أفقر البلدات في البلاد. وأشار إلى أن عدد سكان البلدة 280 ألف شخص ويدرس 1500 تلميذاً في المدرسة الابتدائية رقم 2 المشار إليها وتحدث عن الأعمال المنجزة في إطار برنامج دولة الصين للحد من الفقر مع التركيز على أنه لدعم أذربيجان أهمية خاصة في إطار البرنامج وقدر هذا الدعم كنموذج بارز للصداقة الأذربيجانية الصينية.

في الختام، قدمت نيابة عن الحكومة الشعبية لبلدة ماليبو ولجنة الحزب لبلدة ماليبو "شهادة الإعانة" لمؤسسة حيدر علييف على دعمها المقدم.

شاهين جعفروف

المراسل الخاص لوكالة أذرتاج

بكين