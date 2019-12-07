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    تدشين مركزين جديدين لخدمة "آسان" في باكو في العام القادم

    ٠٧.١٢.٢٠١٩ [١٤:٢٥‎]

    باكو، 7 ديسمبر، أذرتاج

    من المتوقع افتتاح مراكز خدمة "آسان" في كل من توفوز وكوردامير وآغجابادي بحلول نهاية هذا العام. في العام القادم، سيفتح مركزان لخدمة "أسان" في باكو في منطقتي ناريمانوف وخطائي في العاصمة. بالإضافة إلى ذلك، من المخطط افتتاح مركز خدمة اسان في عام 2020 في مقاطعة بالاكان أيضاً.

    أفادت وكالة أذرتاج أن نائب رئيس وكالة الدولة لخدمة المواطن والابتكار الاجتماعي لدى رئيس جمهورية أذربيجان جيهون سلمانوف صرح بذلك للصحفيين.

    كما علق نائب رئيس الوكالة على المرسوم الذي أصدره الرئيس إلهام علييف في 21 نوفمبر "حول إجراءات تصميم وبناء المركز الجديد لخدمة اسان في سومغاييت". وقال إن سومغاييت من المدن الكبرى في بلادنا وتنعكس الكثافة السكانية هنا أيضاً في عدد المراجعات للخدمات. سيوفر افتتاح مركز خدمة "اسان" الجديد في سومغاييت خدمات أكثر راحة وعملية للمواطنين في المدينة. سيبدأ بناء المركز في العام القادم. سيتم افتتاح المركز في عام 2020 أو 2021 حسب سير أعمال البناء.

    تم فتح مجمع "آسان حيات" في شماخي في 5 ديسمبر بمشاركة الرئيس إلهام علييف. إنه مركز خدمة "اسان" السادس عشر في البلاد.

    AZERTAG.AZ :تدشين مركزين جديدين لخدمة "آسان" في باكو في العام القادم
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