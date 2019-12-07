لجنة الانتخابات المركزية تصدق على جدول الانتخابات البرلمانية المبكرة

باكو، 7 ديسمبر، أذرتاج

عقدت لجنة الانتخابات المركزية في السابع من ديسمبر اليوم اجتماعا تاليا نظرت فيه في خطة جدول الفعاليات الرئيسية من اجل تنظيم الانتخابات البرلمانية المبكرة المحددة في التاسع من فبراير عام 2020م.

أفادت أذرتاج أن أمينة اللجنة عارفة مختاروفا قدمت معلومات حول الجدول مفيدة أن اللجنة تتسلم وثائق ضرورية لتسجيل مرشح إلى الانتخابات البرلمانية المبكرة خلال فترة ما بين 21 ديسمبر 2019م و10 يناير 2020م.

وأضافت أن الحملة الانتخابية تنطلق في الـ17 من يناير 2020م حتى الساعة 08.00 صباح يوم الـ8 من فبراير 2020م.

وقالت إن منظمات تريد إجراء استطلاعات للرأي وعند الخروج عليها أن تقدم وثائق للاعتماد لدى اللجنة حتى الـ20 من يناير 2020م على أن يتم تسجيلها إلى الـ30 من يناير.

ثم صدقت اللجنة على تأسيس فريق خبراء لدى اللجنة لتقصي وبحث شكاوى بشأن مخالفات قانون الانتخابات.