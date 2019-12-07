إشهار كتاب "الريح من الشرق" للكاتب أذربيجاني الأصل في كييف

كييف،7 ديسمبر، أذرتاج

أقيمت أمسية إبداعية للكاتب الأوكراني الشهير غريغوري حسينوف في بيت العلماء لأكاديمية العلوم الوطنية لأوكرانيا في كييف. غريغوري حسينوف هو أذربيجاني وحيد حصل على جائزة تاراس شيفتشينكو الوطنية الأوكرانية تعد أعلى جائزة حكومية في مجال الثقافة والأدب والفنون. وسلم الجائزة الى الكاتب رئيس جمهورية أوكرانيا.

في إطار هذا الحدث، قدم الكاتب كتابه الجديد "الريح من الشرق". يجمع الكتاب بين الحبكات الأوزبكية والأذربيجانية والشوفاشية.

في كلمتها الملقاة في هذا الحدث، هنأت السكرتيرة الثالثة للسفارة الأذربيجانية في أوكرانيا ترانه صادقوفا الكاتب نيابة عن البعثة الدبلوماسية بمناسبة نشر الكتاب الجديد وقالت: "إننا نحن الأذربيجانيين نفتخر بك. من المهم جداً أن وجود الأشخاص من الأصل الأذربيجاني في البيئة الأدبية لأوكرانيا وأن يسجلوا أسماءهم في الأدب الأوكراني الكلاسيكي. يعد عمل الكاتب الجديد المستند إلى الأحداث التاريخية، مهماً ليس فقط للشعبين الأوزبكي والأوكراني، ولكن أيضاً للشعبين الأذربيجاني والأوكراني. بالطبع، يحتوي كتب غريغوري حسينوف على ذكريات قيمة عن أذربيجان، بما في ذلك تلك الموجودة في كتاب "الريح من الشرق". في النهاية تذكّر هذه الذكريات للقراء بأن روح غريغوري حسينوف مع أذربيجان رغم أن قلبه ينتمي إلى أوكرانيا. أتمنى لغريغوري ابن جمال الكثير من الإلهام والنجاح الإبداعي الجديد والعمر الطويل".

أشار غريغوري حسينوف في كلمته إلى أنه خلال عمله على الكتاب تم ترجمة عدد كبير من الوثائق إلى الجمهور من قبل. على سبيل المثال، قلة قليلة من الناس يعرفون أنه بعد نهاية حكم سلالة خيوة استقر ممثلوها في أوكرانيا وما زالوا يعيشون هنا. يتحدث الجزء الثاني من الكتاب مع سيسبيل ميشيشي، البطل القومي لشعب شوفاش، أحد مؤسسي اللغة الأدبية في شوفاش وترتبط حياته ارتباطاً وثيقاً بأوكرانيا. في أوائل الثمانينيات، كنت محظوظاً للغاية للتعرف على كثب على قريب لخان خيوة. قدم لي وثائق فريدة من نوعها. يتم عرض هذه الصور في الكتاب. بالطبع، لا يمكنني ألا اسرد قصة والدي الذي كان في الأصل من مدينة كنجه القديمة. إن حياة أبطالي الرئيسيين تذكرنا حياة أبي الذي عاش في وقت معقد حيث كانت الحياة البشرية لا قيمة لها، لكنه ظل ملتزماً بإنسانيته ولم يفقد الأمل في السعادة الإنسانية العادية. "

شارك في الحدث كل من دميتري تشيستياك، أمين الأكاديمية الأوروبية للعلوم والفنون والأدب ومترجم أعمال نسيمي إلى اللغة الأوكرانية ومارينا غونتشاروك، عضو مركز باكو الدولي للتعددية الثقافية وانتقام شيخيزاده، مدير مركز اللغة والثقافة الأذربيجانية باسم حيدر علييف لدى جامعة كييف الوطنية لعلم اللغات والبروفيسور فرهاد تورانلي، الدكتور في العلوم التاريخية وسيرجي سولوفيوف، أستاذ الأكاديمية الوطنية للإدارة العامة لدى رئيس أوكرانيا وناديجدا ليسوفا، رئيسة الجالية الشوفاشية في أوكرانيا، والكتاب والشخصيات العامة والطلبة وغيرهم.

إيميل حسينلي

المراسل الخاص لوكالة أذرتاج

كييف