وزير السياحة الإيراني: يخطط تنظيم معارض الأعمال اليدوية في طهران وباكو

طهران، 9 ديسمبر، أذرتاج

قال علي أصغر مؤنسان إن تطور العلاقات الثنائية بين إيران وأذربيجان يؤثر إيجابيا على مجال السياحة أيضا.

أفادت أذرتاج عن مؤنسان وزير صناعة الأعمال اليدوية والسياحة الإيراني قوله في تصريح له لمراسل أذرتاج إن زيارات متبادلة لمواطني كلا البلدين تكثفت.

واقترح الوزير الإيراني بتنظيم معارض للأعمال اليدوية والصناعات التقليدية لحرفيي إيران في باكو وفناني أذربيجان في طهران موضحا أن هذه المعارض تساعد تعرف الشعبين بعضهما على بعض عن كثب بجانب تأثيرها الإيجابي على زيادة رحلات سياحية.

وابلغ الوزير مؤنسان أن الاتفاق على تنظيم المعارض المتبادلة تم التوصل إليها.

واكد على ضرورة تنظيم لقاءات بين ممثلين عن الشركات الخاصة التي تعمل في مجال السياحة أيضا مفيدا أن هذه اللقاءات من شأنها أن ترفع كفاءة التعاون وتزيد من سعته.