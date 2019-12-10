حزب أذربيجان الحديثة يتخذ قرار المشاركة في الانتخابات البرلمانية المبكرة

باكو، 10 ديسمبر، أذرتاج

اتخذت هيئة إدارة حزب أذربيجان الحديثة قرار المشاركة في الانتخابات البرلمانية المبكرة.

أفادت أذرتاج أن اجتماع هيئة إدارة الحزب ارتكز على التوصل إلى تنمية عالية في جميع المجالات في البلد وعلى المزيد من ارتفاع رفاهية الأهالي وتغير وجه الأقاليم تغيرا جذريا وتأثير كل هذه التغيرات تأثيرا إيجابيا على حياة كل مواطن. وقيل إن برنامج الإصلاحات الواسعة ومتعدد الأوجه ينفذ اليوم في أذربيجان من جانب الرئيس الأذربيجاني رئيس حزب أذربيجان الحديثة بنجاح كبير. وتلقى هذه السياسة دفاعا عنها عن جانب غالبية مطلقة من الشعب. ومن هذا المنطلق فإن الانتخابات البرلمانية المقرر تنظيمها في 9 فبراير عام 2020م فرصة مهمة تسمح لحزب يئني أذربيجان بإلقاء نظرة جديدة على قوته وإمكانياته الموجودة وبالتمثل في السلطة التشريعية التي تعد جانبا مهما من النظام السياسي تمثلا بطاقة جديدة. إن مشاركة حزب أذربيجان الحديثة الذي يملك تجربة انتخابية عظيمة والذي يشمل على جميع الشرائح العام من المجتمع في هذه الحملة السياسية المهمة ضرورة سياسية بجانب طلب اجتماعي أمام المنظمة المالكة مجموعة عملاقة من الناخبين.

ونتيجة المناقشات اتخذت هيئة إدارة حزب أذربيجان الحديثة قرارا بشأن المشاركة في الانتخابات البرلمانية المقرر تنظيمها في 9 فبراير عام 2020م.

كما عين في الاجتماع مندوبون مفوضون للحزب في الانتخابات البرلمانية المرتقبة.