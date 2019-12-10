تسجيل حالة إصابة بأنفلونزا الخنازير في جورجيا

تبيليسي، 10 ديسمبر، أذرتاج

أخذ فيروس الأنفلونزا الموسمي يتفشى في جورجيا وقد تم تسجيل أول حال إصابة بفيروس أنفلونزا الخنازير المعروف بأ اتش وان أن وان.

أفادت أذرتاج عن القناة الأولى الجورجية أن المركز الوطني لمراقبة الأمراض والصحة العامة سجل حال إصابة الفيروس المذكور في مدينة باطوم الأسبوع الماضي وأصيب بالفيروس مراهق ونقل إلى المستشفى ويتلقى العلاج حاليا.

وجاء في بيان المركز أن حالات الإصابة بالأنفلونزا الموسمي في البلد ازدادت بالمقارنة السنوية.

يذكر أن 20 شخصا في جورجيا فارقوا الحياة عام 2018م الماضي بإصابتهم بفيروس أتش واحد أن واحد.