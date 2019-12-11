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    ثقافة


    وكالة السياحة: فعاليات إنشاء سجل سياحي على وسك الاستكمال

    ١١.١٢.٢٠١٩ [١٦:٢٨]

    باكو، 11 ديسمبر، أذرتاج

    قال فؤاد نقييف إن الوكالة الحكومية للسياحة تعمل حاليا على مقترحات بشأن ادراج تعديلات في القانون "في السياحة" وقانون الضرائب في أذربيجان مفيدا أنها تناقش بهذا الصدد مع المؤسسات الحكومية.

    أفادت أذرتاج عن نقييف رئيس الوكالة قوله في تصريح له للصحافة إن احدى المسائل المطروحة للنقاش هي إعداد آليات محددة من اجل تحسين أسعار الخدمات السياسية المقدمة في البلد في ظروف اقتصاد السوق الموجودة دون نقض بيئة التنافس بين الشركات.

    وأوضح رئيس الوكالة "أن كون الأسعار انسب يعبر عن وجود بيئة التنافس تعبيرا لا لبس فيه واعتبر بأخذ ذلك بعين الاعتبار انه ينبغي لتنفيذ أعمال محددة ترمي إلى زيادة عدد الفنادق والمنشآت السياحية وننفذ حاليا عملا مشتركا مع وزارة الاقتصاد من اجل جذب استثمارات أكثر في هذا المجال."

    وتناول نقييف فعاليات الوكالة بشأن إنشاء سجل سياسي في البلد مفيدا أن الأعمال على وشك الاستكمال وسيوضع السجل للخدمة قريبا مبينا أن السجل يشمل على معلومات حول الفنادق والخدمات المقدمة في مجال السياحة على حد سواء.

    AZERTAG.AZ :وكالة السياحة: فعاليات إنشاء سجل سياحي على وسك الاستكمال
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