بدء توزيع بطاقات الاقتراع للانتخابات البلدية على لجان الانتخابات الدائرية

باكو، 11 ديسمبر، أذرتاج

قالت لجنة الانتخابات المركزية إنها بدأت توزيع بطاقات الاقتراع للانتخابات البلدية المقرر تنظيمها في 23 ديسمبر 2019م على لجان الانتخابات الدائرية.

أفادت أذرتاج عن بيان اللجنة المركزية أن بطاقات الاقتراع المطبوعة لدى مطبعة المجلس الوطني توزع أولا على 24 لجنة دائرية في جمهورية نخجوان ذات الحكم الذاتي وسائر مناطق البلد على أن تستكمل عملية التوزيع إلى يوم 16 ديسمبر.

يذكر أن بطاقات الاقتراع تطبع منذ 30 نوفمبر بعد أن صدقت على نصها وصيغتها وعددها وقواعد إعدادها خلال مدة محددة في القانون وطبع 5020287 بطاقة / خمسة ملايين وعشرون الفا ومائتان وثمانون وسبع بطاقة/ وستسلم اللجان الدائرية بطاقات الاقتراع إلى لجان مراكز الاقتراع خلال مدة أقصاها 3 أيام قبل يوم التصويت.