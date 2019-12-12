مناقشة آفاق التعاون بين أذربيجان وقطر في المجال الديني

باكو، 12 ديسمبر، أذرتاج

التقى رئيس لجنة الدولة للعمل مع المؤسسات الدينية لجمهورية أذربيجان مبارز قربانلي بالسفير المفوض وفوق العادة المعين حديثاً لدولة قطر في بلدنا فيصل بن عبد الله آل حنزاب.

تفيد أذرتاج نقلاً عن لجنة الدولة أن رئيس لجنة الدولة هنأ السفير بمناسبة أخذه في تنفيذ مهمته الدبلوماسية في أذربيجان وتمنى له النجاح في توسيع مجالات التعاون بين البلدين. وأشار مبارز قربانلي إلى أهمية تطوير العلاقات بين أذربيجان وقطر على المستويات العالية في جميع المجالات مقدما معلومات مفصلة للضيف عن أنشطة لجنة الدولة للعمل مع المؤسسات الدينية وتحدث عن الأعمال المنجزة في السنوات الأخيرة في بلادنا في مجال التنظيم الناجح للعلاقات بين الدين والدولة. وقال إن العلاقات بين الدين والدولة ينظمها القانون في أذربيجان وأن الدولة توفر دعما شاملا للطوائف الدينية. وتعتني دولة أذربيجان بعناية شاملة لحفاظ الممثلين من جميع الجماعات العرقية والدينية على لغتها وثقافتها وتقاليدها وتطويرها. في بلدنا يتم بناء المعابد والمساجد والكنائس بدعم من الدولة. أكد رئيس لجنة الدولة على أن أولوية الحفاظ على التراث التاريخي والقيم الروحية والقيم التقليدية في أذربيجان والتزامنا بأفكار التسامح والتعددية الثقافية ستجعل أذربيجان نموذجاً دولياً في نهاية المطاف.

أعرب السفير فيصل بن عبد الله آل حنزاب عن امتنانه لرئيس لجنة الدولة للاستقبال الودي، ومشيراً إلى أهمية القمة الثانية للقادة الدينيين في العالم في أذربيجان في الشهر الماضي وشدد على أن أذربيجان معروفة في العالم كدولة تلعب دوراً مهماً في الحوار بين منتسبي مختلف الأديان والثقافات. ونوه إلى أنه لدى الشعبين الصديقين قيم مشتركة قائلا إن بلادنا لها التقاليد متعددة الثقافات والمتسامحة والعلاقات المتجانسة.

في ختام الاجتماع الذي نوقشت فيه إمكانيات التعاون في المجال الديني والقضايا الأخرى ذات الاهتمام المشترك، قدمت للسفير القطري كتب نشرتها لجنة الدولة باللغة العربية عن البربرية الأرمينية المرتكبة ضد التسامح الديني في بلادنا وتراثنا المادي والثقافي.