حرس الحدود: دخل البلد السائح الأجنبي الـ3 مليون في العام الحالي

حرس الحدود: دخل البلد السائح الأجنبي المليون الثالث في العام الحالي

باكو، 13 ديسمبر، أذرتاج

ازداد عدد الأشخاص ووسائل النقل وفودا ومغادرة ازديادا كبيرا في السنوات الأخيرة بسبب تطور العلاقات الاجتماعية والاقتصادية مع البلدان الأخرى وتوسع العلاقات التجارية ذات المنفعة المتبادلة وتدفق السياحة إلى بلدنا تحت قيادة القائد الأعلى للقوات المسلحة لجمهورية أذربيجان إلهام علييف.

تفيد وكالة أذرتاج نقلاً عن المكتب الصحفي لإدارة حدود الدولة أن عدد الأشخاص الذين عبروا حدود الدولة ازداد مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي بنسبة 13 % وعدد المركبات بنسبة 12 %. في ظل هذه الظروف، قام حرس الحدود بأعمال مطلوبة لتكميل خدمات حرس الحدود وزيادة الامتنان والرضا للقادمين عن خدمات حرس الحدود وتقليل مدة المراقبة والتفتيش للأفراد والمركبات عند عبور الحدود. ونتيجة لذلك، ينفق أقل من دقيقة واحدة في تسجيل إجراءات عبور الحدود لشخص واحد.

نتيجة للتدابير المتسقة والهادفة إلى زيادة تدفق السياح إلى جمهوريتنا تم تسجيل وصول الزائر الأجنبي المليون الثالث في 11 ديسمبر خلال العام الحالي ويدور الحديث عن المواطنة التركية صداء أونلو التي وصلت برحلة أنقرة - باكو. واستقبل موظفو حرس الحدود الضيفة بباقة من الزهور وهدايا رمزية فأعربت الضيفة عن امتنانها من هذه المفاجأة السارة رافعة شكرها.