نائب رئيس جهاز مجلس الوزراء: الإصلاحات تتواصل
AzerTAg.az
١٣.١٢.٢٠١٩ [١٣:١١]
باكو، 13 ديسمبر، أذرتاج
تواصل في مجلس الوزراء الإصلاحات حالياً.
تفيد وكالة أذرتاج أن نائب رئيس جهاز مجلس الوزراء ناطق محمدوف صرح للصحفيين بهذا الصدد قائلا إن الإصلاحات تنفذ على نطاق جميع البلد: "من المعلوم أن بلادنا تجري فيه الإصلاحات ولذلك تنفذ الإصلاحات في مجلس الوزراء أيضاً وتم تغيير هيكل المجلس. وتتواصل العملية حاليا."
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