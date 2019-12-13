نائب رئيس جهاز مجلس الوزراء: الإصلاحات تتواصل

باكو، 13 ديسمبر، أذرتاج

تواصل في مجلس الوزراء الإصلاحات حالياً.

تفيد وكالة أذرتاج أن نائب رئيس جهاز مجلس الوزراء ناطق محمدوف صرح للصحفيين بهذا الصدد قائلا إن الإصلاحات تنفذ على نطاق جميع البلد: "من المعلوم أن بلادنا تجري فيه الإصلاحات ولذلك تنفذ الإصلاحات في مجلس الوزراء أيضاً وتم تغيير هيكل المجلس. وتتواصل العملية حاليا."