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    سياسة


    نائب رئيس جهاز مجلس الوزراء: الإصلاحات تتواصل

    ١٣.١٢.٢٠١٩ [١٣:١١]

    باكو، 13 ديسمبر، أذرتاج

    تواصل في مجلس الوزراء الإصلاحات حالياً.

    تفيد وكالة أذرتاج أن نائب رئيس جهاز مجلس الوزراء ناطق محمدوف صرح للصحفيين بهذا الصدد قائلا إن الإصلاحات تنفذ على نطاق جميع البلد: "من المعلوم أن بلادنا تجري فيه الإصلاحات ولذلك تنفذ الإصلاحات في مجلس الوزراء أيضاً وتم تغيير هيكل المجلس. وتتواصل العملية حاليا."

    AZERTAG.AZ :نائب رئيس جهاز مجلس الوزراء: الإصلاحات تتواصل
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